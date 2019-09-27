Süper Lig'de son olarak 2017-2018 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 20 ocak 2018'de Kardemir Karabükspor filelerini havalandıran Uğur Çiftçi, yaklaşık 20 ay sonra gol atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kardemir Karabükspor'a 90+3. dakikada attığı golle Ankara ekibinin 2-0 galibiyetle sahadan ayrılmasına katkı sağlayan Uğur, 20 ay sonra yine uzatma dakikalarında 90+6. dakikada Trabzonspor filelerini havalandırarak Sivas ekibine 3 puanı getirdi.

Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra gol atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekin direktör Rıza Çalımbay'ın iyi bir teknik direktör olduğunu dile getiren Uğur, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Kampı iyi değerlendirdik. İyi de çalıştık. Bu da lige yavaş yavaş yansıyor. Daha iyi olmalıyız. İçeride Gazişehir Gaziantepspor'u da yenmeliydik ama olmadı. İnşallah Alanyaspor deplasmanından puan ya da puanlar getirerek daha iyi yerlere çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

"DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK"

Uğur, takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu ve bunun maçlara yansıdığını vurgulayarak, "Aytemiz Alanyaspor ligde bu sene hiç yenilmedi ama yenilmeyen takım olmaz. Dersimize iyi çalıştık, bu maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uzun süredir üzerinde bir kısmetsizlik ve şanssızlık olduğunu aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Üzerimde bir kısmetsizlik vardı. Bu gol benim için, Sivasspor ve taraftar için iyi oldu. Trabzonspor karşılaşması olması ayrı güzel oldu. Kısmet, Allah nasip etti. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. İlk defa burada gol sevinci yaşamam beni mutlu etti. Bekliyordum ama olmuyordu. 10 yılda bir penaltı yapmışım, geçen yıl burada 3 penaltı olmuştu. Kısmetsizdim. İnşallah şansım devam eder."

Uğur, hedefinin Sivasspor'u daha iyi yere getirmek olduğunu belirterek, "Bunun için çok çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim üst seviyelere oynamak ve daha iyi performans göstermek." ifadelerini kullandı.