Sivasspor’un 29 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Çiftçi, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan “Yiğidolar Cevaplıyor” programına konuk oldu. Çiftçi, merak edilen soruları yanıtladı.

Takım hakkındaki düşüncelerini paylaşan Çiftçi, “Bizim takımda yakışıklı yok gibi ama yine de cevap vermek istiyorum. Caner Osmanpaşa ve Ziya Erdal yakışıklı. Takımımızda çalışan sayısı çok fazla, bunu tek bir kişi için söylersem haksızlık olur. Genel olarak hepimiz çok iyi çalışıyoruz. Takımımızdaki en hırslı isimler Hakan Arslan, ben ve Caner olabilir. Takımımızda en yetenekli isimler Max Gradel ve Fayçal Fajr” dedi.

"O MAÇI UNUTAMIYORUM"

Kariyerinde hiç unutamadığı maçı açıklayan Çiftçi, “Kötü olarak hiç unutamadığım bir maçım var. Gaziantep ile oynuyorduk o zaman ben Gençlerbirliği’ndeydim. 2-0 öndeydik. Dakika 88 maç, 2-2 bitmişti o maçı hiç unutamıyorum. Yani bizim için kötü gitmişti. İyi olarak da Sivasspor-Trabzonspor maçı. Son dakika da gol atmıştım o maçı hiç unutamıyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Çiftçi son olarak, maçlara 1 hafta önceden konsantre olduklarını belirterek, “Maçlara genelde, maçı 1 hafta önceden düşünerek, kafamızda oynayarak motive oluyoruz ve bunun yanında her futbolcunun olduğu gibi totemleri vardır. Bizim de ister istemez oluyor. Konsantre olarak ve düşünerek maçlara motive olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.