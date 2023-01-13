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Uğur Çiftçi, Galatasaray'da

Galatasaray, Uğur Çiftçi transferini bitirdi! Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Güray Vural için Antalyaspor ile el sıkışamazken Uğur Çiftçi transferi konusunda Sivasspor ile el sıkıştı. Sivasspor'un kaptanlarından da olan Uğur, Kayserispor maçının ardından İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak. Galatasaray bu transfer için Sivasspor'a 600 bin Euro ve Emre Taşdemir'in bonservisini verecek

Giriş: 13.01.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! Uğur Çiftçi sarı kırmızılı formayı giyecek... - Son dakika Galatasaray haberleri
HABERTURK.COM

Sezon başında Kazımcan Karataş'ı transfer eden ancak genç oyuncunun talihsizlikleri sonrası Emre Taşdemir'i A Takıma dahil eden; Emre'nin de sakatlıklarla boğuşması sonrası yerli sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Uğur Çiftçi'de mutlu sona ulaştı.

ANTALYASPOR, GÜRAY VURAL'I BIRAKMADI

Okan Buruk'un eski öğrencisi Güray Vural'ın transferi için Antalyaspor'la masaya oturan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun transferinde kırmızı-beyazlıları ikna edemedi. Antalyaspor'un 'Kritik bir noktadayız ve Güray Vural bize lazım' tavrı sonrasında rotayı Sivas'a çeviren Galatasaray, kırmızı-beyazlılarla ise el sıkıştı.

Sivasspor ile masaya oturan Galatasaray, 30 yaşındaki sol bek için 600 bin Euro karşılığında kırmızı-beyazılar ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar bonservis bedelinin yanında Sivasspor'a Emre Taşdemir'in bonservisini de verecek.

YUSUF DEMİR NET DEĞİL

Uğur Çiftçi transferi karşılığında Galatasaray'dan Yusuf Demir'i kiralık olarak isteyen Sivasspor ise henüz net bir yanıt alabilmiş değil.

Yabancı kontenjanına takıldığı için Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcunun tavrı, Galatasaray'ın rotasını çizecek. Yusuf kiralık olarak gitmeye sıcak bakarsa altı aylığına Sivasspor forması giyecek.

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