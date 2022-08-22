Ünlü çift alışveriş turunda

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Uğur Arslan, geçtiğimiz gün eşi Sema Ergenekon ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 50 yaşındaki oyuncu, eşiyle alışveriş turuna çıktı.

Bir süre mağazaları dolaşan çift, daha sonra otomobillerine binerek oradan ayrıldı.