Uğur Akkuş'tan maske bağışı

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; İş insanı Uğur Akkuş, maske desteğinde bulunduğu Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı da ziyaret etti. Akkuş'u Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı.

Darüşşafaklı yöneticilerle sohbet eden iş insanı, ardından hatıra fotoğrafı çekildi.