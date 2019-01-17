"BİZ HER YERDE PİLATES YAPARIZ"

Gazetecilerin kayak tatili için gittiği Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karlar üzerinde yaptığı pilates hareketlerinin sorulması üzerine Şallı, "Biz her yerde pilates yaparız. Bizim için memleketin her yeri önemlidir" dedi.