"ARTIK HER ŞEYİM ONUN"



Gazetecilerin, "Bebek'te milyon TL'lik evi Ebru Hanım'a verdiğiniz yönünde haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akkuş, "Bu konular artık bu saatten sonra konuşulacak konular değil. Biz evlendik. Artık her şeyim onun zaten" dedi.