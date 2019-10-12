Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'nın elini bir an olsun bırakmadı - Magazin haberleri

Geçtiğimiz eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren ünlü model Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

El ele yürüyüş yaparak vitrinleri inceleyen çiçeği burnunda çift, daha sonra bir restoranda oturarak başbaşa akşam yemeği yedi.

Alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmazken, Uğur Akkuş alışveriş turu boyunca eşinin elini bir an olsun bırakmadı.