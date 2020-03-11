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"Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" video klibi beğeni topladı - AĞRI



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından yapılan 'Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı' adlı video çalışması- At sırtında Murat Nehri kenarında Türk bayrağıyla gezen vatandaş- Akaryakıt istasyonu çalışanı, kurum çalışanı, öğrenciler, çiftçi, kadın ve cami imanının Türk bayrağını eline alarak çağırış sesinin geldiği yöne doğru koşması- İstiklal Marşı'nın okunması- Öğrencilerin Türk bayraklarıyla koşması- Drone görüntüleri- Çalışmaya katılan jandarma ekipleri

Ağrı'da çekilen "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" video klibi beğeni topladıAĞRI (AA) - Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı.Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Müdürü Tahsin Göksü ve müzik öğretmeni Hasan Aydın'ın, ilçedeki memur, işçi, imam, esnaf, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hazırladıkları "Uğruna Yazıldı İstiklal Marşı" konulu video klip, büyük beğeni topladı.Klibin sonunda işlerini bırakan bir grup köylü ellerinde bayraklarla Geçitveren köyündeki Bayrak Tepe'de buluşuyor. Burada jandarmanın, çocukların öperek teslim ettikleri ay yıldızlı bayrağı yine öperek teslim alıp göndere çekmesi yer alıyor.