Variety'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir kaynak, Horta'nın cansız bedeninde kendini vurmuş olabileceğini gösteren kurşun yarası olduğunu ileri sürdü.



Ünlü senarist, 2006 ile 2010 yılları arasında dizinin ekrana geldiği tüm sezonlarda görev yapmıştı.