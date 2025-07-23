Uganda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Uganda'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

UGANDA TELEFON KODU

Uganda telefon kodu ilgili ülkeye farklı bir ülkeden arama yaparken kullanılan ülke telefon kodudur. Bu kod +256’dır. Yurt dışından Uganda’daki bir numarayı aramak isteyenlerin öncelikle bu kodu girme şartı vardır. Aksi durumda arama gerçekleştirilemez. Uganda’daki şehir içi telefon numaraları ise çoğunlukla 9 haneden meydana gelir. Mobil hatlar yaygın ülke içerisinde yaygın olarak kullanılır. Uganda içerisinde sabit ve mobil iletişim hizmetleri sunulsa da cep telefonu kullanımı çok daha yaygındır.

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UGANDA PARA BİRİMİ

Uganda para birimi Uganda Şilini (UGX)’dir. İşte bazı bilgiler;

1 Uganda Şilini, 100 cent'e bölünmüştür.

Ancak yine de cent kullanımı günlük hayatta nadirdir.

Hem madeni hem de kâğıt paralar kullanılır.

Kâğıt paralar genellikle 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 ve 50.000 UGX şeklindedir.

Uganda’da enflasyon oranı zaman zaman yüksek seyreder.

Bu noktada yerel para birimi değer kaybedebilir.

Turistler için döviz bozdurma işlemleri bankalarda veya lisanslı döviz bürolarında yapılmalıdır.

UGANDA PLAKA KODU

Uganda plaka kodu EAU olarak tanımlanmıştır. Açılımı “East Africa Uganda” olan bir koddur. Ancak ülke içindeki araba plakaları daha çok siyah zemin üzerine sarı yazı ile tanınır. Plakalar, alfabetik bir harf dizisi ve ardından gelen sayı kombinasyonlarından tasarlanmıştır. Ülkedeki özel araçlar, ticari araçlar ve resmi taşıtlar için farklı renk ve formatları ayarlanmıştır. Özellikle sarı arka planlı plakalar özel otomobillere; kırmızı arka planlılar ise resmi veya diplomatik araçlara tanımlıdır.

UGANDA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Uganda hangi alan adı uzantısı? Ülkenin internet üzerindeki ulusal alan adı uzantısı “.ug”’dur. Bu alan adı uzantı; devlet kurumları, üniversiteler, yerel işletmeler ve bireyler tarafından tercih edilebilir. Resmi sitelerde yaygın şekilde gov.ug, edu.ug gibi uzantılar tercih edilir. Ancak ticari amaçlı siteler için com.ug veya org.ug gibi alternatifler sunulmuştur. Ülkenin dijital altyapısı her geçen gün gelişim gösterir. UGANDA HAKKINDA BİLGİLER Kültürel yapısı çok zengindir.

Uganda’nın başkenti Kampala’dır.

Resmî dil olarak İngilizce ve Svahili kullanılır.

Nüfusun yaklaşık olarak 47 milyon civarında olduğu bilgisi vardır.

Uganda, dağ gorilleri ve safari turizmiyle öne çıkar.

Viktorya Gölü kıyısında yer almasıyla doğal güzellikleri ve vahşi yaşamı ile ünlüdür.

Uganda, 1962 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanarak dünyaya duyurmuştur. Ugandalıların büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlar. Geleneksel danslar, renkli el sanatları kültürel hayatta büyük alan kaplar. El sanatları ve festivaller, halkın sosyal yaşamında önemli bir konumdadır. Tarih boyunca çeşitli krallıkların merkezi olan bir ülkedir.

Sağlık ve eğitim alanı her geçen gün gelişme kaydeder. Renkli gelenekler, halkın insanına da yansımıştır. Ülke, doğal güzellikleri sayesinde fotoğrafçıların ilgi odağı olmuştur.

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