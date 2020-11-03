Uganda Devlet Başkanlığı için aday olan muhalif lider Kyagulanyi gözaltına alındı

AA

Yerel basındaki haberlere göre, Kyagulanyi, adaylık başvurusu yaptıktan hemen sonra arabasından indirilerek gözaltına alındı.

Henüz Kyagulanyi'nin neden gözaltına alındığına ve nereye götürüldüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.

Uganda Başkanlık ve Meclis seçimleri Şubat 2021'de yapılacak.

Ülkede şimdiye kadar 22 aday başkanlık yarışına katılmak için başvuruda bulundu. 34 yıldır iktidarda bulunan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de genel seçimlerde yeniden başkan adayı oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanarak başkanlık koltuğunda oturmayı sürdürmüştü.