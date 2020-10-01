Uganda Devlet Başkanı Museveni tekrar aday olabilecek

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, mahkeme, meclisteki anayasa maddesinin değişikliğini onaylayan Uganda Yüksek Mahkemesinin kararını onadı.

Doğu Afrika Topluluğu'na bağlı Tanzanya merkezli mahkeme, anayasa değişikliğinin birliğin ilkelerine aykırı olduğu yönünde bir karara varsaydı, 33 yıldır ülkeyi yöneten Museveni'nin gelecek yılki devlet başkanlığı adaylığı sürüncemede kalacaktı.

Uganda Meclisi'nde 2017'de yapılan oylamada, 75 yaş sınırının kaldırılmasını öngören değişiklik 97'ye karşı 317 oyla kabul edilmişti. Yapılan değişiklikle 75 yaşında olan Devlet Başkanı Museveni'nin 2021'deki seçimlerde tekrar aday olmasının yolu açılmıştı.