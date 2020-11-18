Uganda'da seçim öncesi olaylarda en az 2 kişi hayatını kaybetti

AA

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın farklı bölgelerinde toplanan Kyagulanyi taraftarları, liderlerinin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Sosyal medyada da Kyagulanyi destekçileri ile polis arasında çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu görüntüler yayımlandı.

Uganda polisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Adaylık başvurusu yapan Kyagulanyi, bu ay başında da gözaltına alınmıştı.

- Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.