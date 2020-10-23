Uganda'da doğal hayatı canlandırmak için 3 milyon ağaç dikilecek

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Doğal hayatı korumayı amaçlayan Jane Goodall Enstitüsünün de destek verdiği "Bir Ağaç Dikildi" projesi kapsamında Albertine Vadisi'ndeki ormanlık alanın artırılması amaçlanıyor.

Proje yetkililerinden Dr. Jane Doodall, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevcut ormanları korumak zorundayız ve ormanlar azalmadan yeniden bir düzenleme yapmalıyız." dedi.

Doodall ayrıca, son 25 yıldır insan göçü, tarım faaliyetleri, yangınlar ve ağaç kesimi nedeniyle vadideki ağaçlık alanın büyük bir kısmının kayba uğradığına dikkati çekti.

Albertine Vadisi, Afrika kıtasındaki kuş türlerinin yüzde 50'sini, memeli hayvan türlerinin yüzde 39'unu ve bitki türlerinin yüzde 14'ünü sınırlarında barındırıyor.