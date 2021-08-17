Uganda, 2 bin Afgan mülteciyi kabul edecek

AA

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD'nin Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde kabul etme kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını söyleyen Anyakun, 500 kişilik ilk kafilenin 16 Ağustos'ta ülkeye gelmesinin planlandığını ancak henüz ülkeye ulaşmadıklarını belirtti.

Anyakun, mültecilerin, kaldıkları süre zarfında tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını aktardı.

Uganda, bu kararla Afgan mültecileri ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi oldu.