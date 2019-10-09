Ufuk Uras'tan yeni parti iddialarına yanıt

Habertürk TV'de Para/Gündem programına konuk olan Ufuk Uras yeni parti içinde olacağı iddialarına yanıt verdi.

Uras, "Böyle bir şey yok. Medyanın yarattığı konular. Yeni arayışların olması iyi demek, Türkiye siyasetini çeşitlendirir demek bu hareketin içinde olmak anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok" dedi.