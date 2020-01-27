27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasının, rakiplerinin durumu ve eksikleri dolayısıyla çok iyi bir maç olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti.
Müsabakada kendi oyunlarını yansıttıklarını kaydeden Sarıca, "Kendi formumuzu koruyacak şekilde oynayarak zirvedeki yerimizi sürdürdük. Rakiplerimizin kaybettiği bir haftada avantaj elde ettik. Bugünkü maçta tüm oyuncularımızı fazlasıyla kullanma şansı bulduk. Şimdi artık yarın gideceğimiz ve Rusya’da oynayacağımız bir Enisey maçı var. O maçın hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Dünkü karşılaşmanın pazar günü geç bir saatte oynanmasını mantıklı bulmadığını da aktaran Sarıca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Haftanın en değerli maçı olduğunu söyleyemeyiz. Deplasman takımı olarak dönüşümüzün çok geç saatte olacağı ve salı günü çok uzun bir deplasmana gideceğimiz biliniyor. Dolayısıyla daha erken saatte oynayabilirdik. İki tane İstanbul takımının maçı vardı bugün. Belki o daha geç bir saatte oynanabilirdi. Buralardaki maç saati düzenlemelerini biraz daha düşünerek yapmak gerek."
Ligde 17. haftada 14. galibiyetine imza atan ve Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, 1 Şubat Cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda çeyrek final kalmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki 5. maçında 29 Ocak Çarşamba günü Rus ekibi Enisey'e konuk olacak. Türk temsilcisi müsabakayı kazandığı takdirde gruptan lider olarak çıkacak.
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