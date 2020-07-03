Adı düne kadar takımdan ayrılan Zeljko Obradovic'in yerine Fenerbahçe Beko için anılan Kaf-Kaf ve A Milli Takım'ın tecrübeli teknik adamı, "İsmimin geçmesini, çeşitli spekülasyonlar yapılmasını doğal karşılıyorum ancak benim Karşıyaka'yla devam eden bir kontratım var. Geçen sene tekrar birlikte yola çıkarken bir plan yaptık ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Sponsorumuz Yaşar Holding'e, Başkan Turgay Büyükkarcı'ya verilmiş sözlerim vardı" dedi.
Pınar Karşıyaka'nın Süper Lig'in yanı sıra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği yeni sezonda başarı çıtasını yine yüksek tutmak istediklerini söyleyen Ufuk Sarıca, "Geçen sezon ligi uzun süre namağlup lider götüren, puan tablosunda uzatmanın son saniyesinde yenildiğimiz Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada, Avrupa'da ise tarihinde ilk kez kupa kaldırmaya çok yakın bir Karşıyaka vardı. Koronavirüs pandemisi hayallerimizi yıktı. Yeni sezonda da aynı şekilde yarışmacı, Euroleague takımlarını zorlayan, zirveye aday bir Pınar Karşıyaka izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.
TAYLOR VE HENRY TAMAM, SEMİH BELİRSİZ
Transfer çalışmalarına da değinen Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, kadroyu büyük oranda koruyacaklarını vurgulayıp, iç transferde guard Tony Taylor'la kesin olarak anlaşmaya vardıklarını, dış transferde ise takımın eski oyuncusu şutör guard Sek Henry'nin transferini gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzun forvet Amath M'Baye ve kısa forvet DJ Kennedy'nin de takımda kalacağını dile getiren Sarıca, yerli kadronun tamamının kaldığını, yalnız Semih Erden'in durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.
"EKSİ 1 PUAN DOĞRU DEĞİL"
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF); yeni sezonda uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereği bütçesinin TBF, yayın ve Spor Toto gelirleri hariç yüzde 40'ını belgelemediği gerekçesiyle 1 puan silme cezası alan Pınar Karşıyaka'nın antrenörü Ufuk Sarıca, kararı hiç doğru bulmadığını belirtti. Türkiye'de birçok kulüp sponsor bulamazken Pınar'ın 20 yılı aşkın süredir Karşıyaka'nın isim sponsoru olduğunu hatırlatan Sarıca, "Hem Türk basketbolu, hem de Karşıyaka adına isim sponsorumuz Pınar çok önemli bir marka. Pandemi dönemlerinde sözleşmelerde gecikmeler yaşanabilir ama böyle devamlılığı olan bir sponsorumuz varken, diğer takımlar sponsor bulamazken bu ceza inanılır gibi değil. Sabun köpüğü gibi parlayıp 2-3 senede ligden çekilen takımları görüyoruz. Geçen sezon ödemelerde sıkıntı çekmedik. Tahkim Kurulu'na yapılan itirazla bu yanlıştan dönüleceğine inanıyorum" dedi.
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