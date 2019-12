TRT SPOR'da yayınlanan Pota Altı programına konuk olan Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Türkoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İzmir bir basketbol şehri"

"Lig bu sene ING sponsorluğuyla başladı. Ligin iyi gittiğini de düşünüyoruz. Ufuk Sarıca’nın tekrar Karşıyaka’ya dönmesi ve bu başarıyı elde etmesi çok değerli. İzmir gerçek anlamda bir basketbol şehri. Geçmişte de Sarıca ile büyük başarı elde ettiler, şimdi de bunun devamı geliyor gibi duruyor"

Ufuk Sarıca açıklaması

"Ufuk Sarıca ile geçtiğimiz gün güzel bir toplantı yaptık. Göreve geldiği ilk andan beri Milli Takım’da kurduğu hava için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle yaptığımız toplantı sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzaladık. Bunu da ilk kez buradan duyuruyorum."

"Umarım finalde iki Türk takımı olur"

"Ligde çok değerli takımlarımız var. İnşallah bu sene Euroleague’de iki Türk takımını finalde görebiliriz. Tofaş, Teksüt Bandırma çok yüksek bir basketbol kültürü olan ekipler. Aşağıdan Afyon, Gaziantep, Ormanspor gibi takımlar geliyor."

"Kadın Milli Takımımız'dan umutluyum"

"Kadın basketbol takımımızın Sırbistan ile oynadığı maça ben de gittim. Maçtan sonra moral anlamında üzüntü duydular ama Mersin’de güzel bir basketbolla iyi bir sonuç elde ettiler. Kadın basketbolunda yeni bir jenerasyon geliyor, jenerasyon değişiyor. Ben de bu jenerasyondan umutluyum. Daha da iyi olacağını biliyorum."

"Cedi ile Furkan Milli Takım'a liderlik edecek"

"Erkek Milli Takımımız Dünya Şampiyonası’nda talihsizlikler yaşadı. Bazen böyle konularda hangi kelimeyi kullanacağınızı bile bilemiyorsunuz. Amerika’yı yenmemizi isterdim ama bazen şansızlıklarla karşı karşıya kalıyoruz, kalabiliyoruz. Sonuçta iyi bir genç kadromuz var. Kendi takımlarında şans bulan arkadaşlarımız Milli Takım’da da iyi performans gösteriyor. NBA’de forma giyen iki çok iyi oyuncumuz mevcut. Cedi ile Furkan uzun yıllar takıma liderlik yapacak. Bizim neslimizin de başaramadığı şeyler var. Olimpiyatlara katılamamak gibi. Ben uzun süreçte bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

"Gençler Ligi'nden çok memnunuz"

"Gençler Ligi bizim ekip olarak gelir gelmez çalışmalarını yaptığımız ve kurduğumuz bir lig. Çok memnunuz. Buradan A Takım’a yükselenler oldu, oluyor, olması da gerekiyor. Sonuçta buradaki gençlerimizin A Takım’da da süre alması gerekiyor ki; isteklerimiz, planlarımız gerçekleşebilsin ve basketbolcularımız kendilerini geliştirebilsin. Ligi geliştirmek için de ne yapabileceğimizi sürekli düşünüyoruz ve çalışıyoruz."

"800'e yakın okulda basketbol potası olmadığını fark ettik"

"Çocukları basketbola yönlendirmek için başlattığımız “Haydi Sahaya” projemiz başarılı ilerliyor. Amacımız gençlerimize imkan yaratmak. 800’e yakın okulda basketbol potası olmadığını fark ettik. Gençlerimize fırsat yaratmak, basketbol ve sporu daha çok sevmelerini sağlamak istiyoruz. Projeyi başlatan ve ilerleten tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Önemli olan gençlerimizi basketbolu sevdirmek."

"Tesisleşme açısından da iyi yerlere gelmek istiyoruz"

"Hedefimiz tesisleşme açısından da iyi yerlere gelebilmek. Yenilikçi olmak istiyoruz. Belki tüm halkımızın basketbol ile ilgili bir bilgisi var ancak bizim amaçlarımızdan bir tanesi de her şeyiyle basketbol kültürünü oturtmak. Her zaman yenilikçi bir federasyon olma amacı taşıyoruz. Biz her işimizi tüm alanlarda daha iyi yapmak istiyoruz. Şimdi bir yeniliğimiz daha var. Basketbol kurallarını daha iyi anlatabilmek için bir program geliştiriyoruz. Basketbolu bırakmış bir sürü arkadaşımızı bu programa dahil edeceğiz ve tüm kulüplerimize çok faydalı olacaklarına inanıyorum."

"Abdi İpekçi arazisine basketbol gelişim merkezi geliyor"

"Abdi İpekçi Spor Salonu’nun bulunduğu alana yeni bir 10 bin kişilik salondan 140 odalı otele, müzeden kütüphaneye kadar bir Basketbol Gelişim Merkezi kuracağız. Türk Basketbolu asıl gelişimini bu alan yapıldıktan sonra sağlayacaktır."