Sarıca, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu şekilde maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kazanma şansına sahiptik. Son 4 faulü değerlendiremedik, şansızlık. Çok iyi mücadele ettik. Sahada uygulamada iyiydik, dişe diş oynadık. Gelişime açık bir sürü oyuncumuz var. Sanırım üç oyuncu hariç daha önce Dünya Kupası'nda oynamamış arkadaşlar. Daha iyisini yapacağız. Mental olarak yukarıda kalmak gerekiyor. İki gün sonrasına bakacağız."

Takım olarak az sayıda maç oynamanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Sarıca, "En önemli şey karar vermek. Karar verdiğinizde gerisini getireceğiz. İki gündür mükemmel oynuyoruz. Perşembe günü de mükemmel oynayıp kazanmalıyız. O bizim için final maçı. Şu an duygusal olarak aşağıdayım. Yoğun adrenalin var. En başta ben ayağa kalkacağım. Sonrasında onları ayağa kaldıracağız. Tarihi bir galibiyeti kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca, basın toplantısında ise "Bir maç daha oynayacağız. Bizim için önemli final, buna odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.