27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ufuk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir haftayı Gaziantep Basketbol galibiyetiyle tamamladıklarını dile getirdi. Son 4 günde 3 farklı şehirde bulunduklarını kaydeden Sarıca, Yunus Emre Sonsırma ve Tony Taylor'ın sakatlıklarına rağmen dünkü maçta forma giydiğini aktardı.
Bu şartlarda deplasmanda kazanmanın kolay olmadığını dile getiren Sarıca, şöyle konuştu:
"Oynadığımız oyun tatmin ediciydi. İlk yarı soyunma odasına daha az sayı yiyerek gidebilirdik. Maalesef rakibin dış atışlarına izin verdik. Gaziantep Basketbol da özellikle ilk yarıda yüzdeli attı ama ikinci yarıda hücumdaki akıllı oyunumuz, Semih Erden'in pota altındaki dominasyonu ve Kennedy ile Metecan Birsen'in etkinliği bize skor olarak rahatlık getirdi. Savunma kısmında ise ligin başından bu yana devam ettirdiğimiz seviyedeydik."
Ligde kolay ya da zor maç ayrımı yapmadıklarını belirten Sarıca, "Ligdeki her maç ve tüm rakipler değerli. Yepyeni bir takım olarak çok önemli üç deplasmandan galibiyet çıkartarak, liderliğimizi devam ettirdik. Tabii ki düzeltmemiz, iyileştirmemiz gereken yerler var. Bunları da zaman içinde yapacağız. İnşallah daha iyi bir takım olacağız. Tüm oyuncularımı kutluyorum. FIBA Avrupa Kupası'nda Donar Groningen ve ligde Türk Telekom ile yapacağımız iki maçı evimizde oynayacağız." ifadelerini kullandı.
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