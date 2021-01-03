Uffizi Galeri'den Dante Yılı'na özel sergi

İlahi Komedi'nın yazarı İtalyan şair Dante ölümünün 700. yılında 2021 boyunca çeşitli etkinliklerle anılacak. 'Dante Yılı' çerçevesinde Floransa'daki Uffizi Galeri, İlahi Komedi'nin daha önce görülmemiş 88 çizimini sanal alemde sergilemeye başladı.



İtalya, ölümünün 700. yıldönümünde, usta şair Dante Alighieri'yi yıl boyu düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anacak. Öncelikle 2021, 'İlahi Komedi' eseriyle edebiyattan resme, müzikten heykele birçok dalda yüzlerce şaire ilham veren sanatçının anısına 'Dante Yılı' ilan edildi.

İlk etkinlik Dante'nin doğum yeri olan Floransa'daki dünyaca ünlü Uffizi Galeri'den Uffizi Galeri'den geldi. Galeri, 1265-1321 yılları arasında yaşayan ve 'İtalyan dilinin babası' olarak anılan Dante'nin ölümsüz eseri 'İlahi Komedi'nin 16. yüzyılda Rönesans ressamı Federico Zuccari tarafından çizilen 88 çizimini internet sitesinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Daha önce sadece 1865 ve 1993'te iki kez çok kısa sürelerle halka açılan, onun dışında sadece bilim insanları tarafından görülebilen bu nadir çizimlere şimdi tüm sanatseverler erişebilecek. Zuccari'nin 1586-1588 yılları arasında İspanya'da bulunduğu dönemde çizdiği eskizlerden 28'i Cehennemi, 49'u Araf'ı, 11'i ise Cennet'i tasvir ediyor.

Eskizler 1738'de Uffizi'nin koleksiyonuna dahil olmadan önce Federico Zuccari'nin dönem dönem çalıştığı Orsini ve Medici Aileleri'nin elindeydi. Bu olağanüstü koleksiyonu halkla buluşturarak 'Dante Yılı'nın açılışını yaptıkları için gurur duyduklarını söyleyen Uffizi Galeri Müdürü Eike Schmidt, "Bu eserler sadece araştırmacılar için değil Dante'ye tutkuyla bağlı sanatseverler için de çok değerli diye düşünüyoruz" dedi.

Dante Yılı etkinlikleri daha çok usta şairin öldüğü Ravenna'da yoğunlaşırken Dante'nin hayatı boyunca ya kişisel olarak bulunduğu ya da eserlerinde adı geçen 70'ten fazla kasabaya yayılacak.