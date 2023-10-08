Ufak bir estetik dokunuşla yeni bir benlik kazanmış gibi hisseden kullanıcılar yeni hallerini paylaşıyor
Son zamanlarda estetik operasyonlar moda haline gelse de bu durum herkes için geçerli değil. Bu güzellik uygulamaları, insanların kendini güvensiz hissettiği noktalar için harika bir çözüm de olabiliyor. Dünyadaki her şey gibi estetik de doğru bir şekilde uygulandığında sonuçlar, öz sevgi ve şefkatin artmasını sağlıyor.
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"Septorinoplasti ameliyatından 10 hafta sonra!"
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"Hayatım boyunca şiddetli alerjilerle boğuştum, burun deliklerimdeki şişlik nedeniyle sıklıkla ağızdan nefes alıyordum. Nihayet nefes alabildiğim gibi, tüm yan profilim de gelişti!"
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"Şu an bunun benim hayatım olduğuna gerçekten inanamıyorum. Bu kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadar verdiğim en iyi karar ve şu anda nasıl hissettiğimi bile anlatamam."
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"Septo/rinoplasti ve dudak kaldırma ameliyatından 2,5 ay sonra."
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"Chin Lipo ameliyatından 5 gün sonra!"
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"Burun estetiği öncesi ve sonrası."
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"Bu ince değişiklikler buna değer mi? (Burun estetiği/çene implantı)."
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"Burun estetiği ameliyatından 1,5 ay sonra profili beğendim ama dürüst olmak gerekirse hala çok şiş ve uyuşuk ama genel olarak bundan oldukça memnunum."
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"Burun estetiği ve çene implantı ameliyatından 6 hafta sonra!"
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"Submentalplasti ve kulak memesi küçültme ile birlikte genioplasti."
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"Öncesi ve sonrası: her iki işlem için de aynı cerrah."
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"Ameliyattan yaklaşık 3 ay sonra, burnumun ucunda hala çok fazla şişlik var."
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"Geçen yıl çene liposunu yaptırdım ve bayıldım."
Kaynak: Reddit