UEFA, Belçika'da Leuven Katolik Üniversitesi'nde görev yapan Marc van Ranst'ı koronavirüs salgınıyla ilgili olarak görevlendirirken Belçikalı virologdan çarpıcı açıklamalar geldi. Önümüzdeki birkaç ay futbol oynamanın mümkün olmadığını kaydeden Van Ranst, "UEFA'ya bu konuya dair bilgiler verdim. Belçika'daki futbol kulüplerinin durumunu biliyorum. Tekrardan antrenmanlara başlanması en az üç ya da dört hafta sürecek. Bundan sonra da maçlar gelecek. Zannediyorum ki bu sezon oynanması mümkün değil" ifadelerini kaydetti.

Belçika Ligi'yle ilgili de konuşan virolog, Belçika Ligi iptal edilirse kimse suçlanamaz" dedi.