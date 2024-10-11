UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu: Türkiye gruplarda kaçıncı sırada, kaç puan topladı?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek liderliğini devam ettirmek istiyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki Uluslar Ligi puan durumu nasıl? Uluslar Ligi, Türkiye kaç puan topladı? İşte, Uluslar Ligi puan sıralamasında son durum…