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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu: Türkiye gruplarda kaçıncı sırada, kaç puan topladı?

        UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu: Türkiye gruplarda kaçıncı sırada, kaç puan topladı?

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli futbol takımı, Karadağ ile karşılaşacak. Ay yıldızlıların grubunda Karadağ, Galler ve İzlanda takımları yer alıyor. Milliler grubu lider tamamlayıp finallerde yer almayı hedefliyor. Peki Türkiye, Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Türkiye'nin Uluslar Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:45
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek liderliğini devam ettirmek istiyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki Uluslar Ligi puan durumu nasıl? Uluslar Ligi, Türkiye kaç puan topladı? İşte, Uluslar Ligi puan sıralamasında son durum…

        • 2

          ULUSLAR LİGİ B LİGİ 4. GRUP

          1-TÜRKİYE 4 PUAN (+2 AV)

          2- GALLER 4 PUAN (+1 AV)

          3- İZLANDA 3 PUAN (0 AV)

          4- KARADAĞ 0 PUAN (-3 AV)

        • 3

          ULUSLAR LİGİ BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKILIR?

          Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

        • 4

          A Ligi - 1 Grup

          Portekiz: 6

          Hırvatistan: 3

          Polonya: 3

          İskoçya: 0

          A Ligi - 2 Grup

          İtalya: 7

          Fransa: 6

          Belçika: 4

          İsrail: 0

          A Ligi - 3 Grup

          Almanya: 4

          Hollanda: 4

          Bosna-Hersek: 1

          Macaristan: 1

          A Ligi - 4 Grup

          Danimarka: 6

          İspanya: 4

          Sırbistan: 1

          İsviçre: 0

        • 5

          B Ligi - 1 Grup

          Gürcistan: 6

          Arnavutluk: 3

          Çekya: 3

          Ukrayna: 0

          B Ligi - 2 Grup

          Yunanistan: 9

          İngiltere: 6

          İrlanda: 3

          Finlandiya: 0

          B Ligi - 3 Grup

          Norveç: 7

          Avusturya: 4

          Slovenya: 4

          Kazakistan: 1

        • 6

          C Ligi - 1 Grup

          İsveç: 6

          Slovakya: 6

          Azerbaycan: 0

          Estonya: 0

          C Ligi - 2 Grup

          Romanya: 6

          Kosova: 3

          Güney Kıbrıs: 3

          Litvanya: 0

          C Ligi - 3 Grup

          Beyaz Rusya: 4

          Bulgaristan: 4

          Kuzey İrlanda: 3

          Lüksemburg: 0

          C Ligi - 4 Grup

          Kuzey Makedonya: 7

          Ermenistan: 4

          Letonya: 3

          Faroe Adaları: 2

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