Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.

A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Portekiz-Fransa: 0-1, İsveç-Hırvatistan: 2-1

4. Grup: Almanya-Ukrayna: 3-1, İsviçre-İspanya: 1-1

C Ligi

1. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Lüksemburg: 2-1, Azerbaycan-Karadağ: 0-0

D Ligi

1. Grup: Malta-Andorra: 3-1, Letonya-Faroe Adaları: 1-1

2. Grup: San Marino-Cebelitarık: 0-0