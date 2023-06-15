Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

Giriş: 15.06.2023 - 23:55 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan
HABERTURK.COM

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Twente kentindeki De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Maçın 3. dakikasında Yeremy Pino'yla öne geçen İspanya'ya İtalya 11. dakikada Immobile'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için çabalarken 84'te oyuna giren Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İspanya finalde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 18 Haziran Pazar günü oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu bir araya geldi
Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu bir araya geldi
Eski eşini öldürüp intihar etti
Eski eşini öldürüp intihar etti
Bakan Güler'den kritik görüşme
Bakan Güler'den kritik görüşme
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.