İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için çabalarken 84'te oyuna giren Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.

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