TÜRKİYE ÜLKE PUANI İLE İLK 10'DA!

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye ilk 10'a girdi.

Sıralamada bir basamak daha yükselen Türkiye ilk 10'da yer alarak 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını doğrudan gönderme şansını şu an elde etmiş durumda.

Devler Ligi ve Avrupa sahasında mücadele eden temsilciler, bu hakkı korumaya çalışacak.