UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasına ilişkin aramalar gündem oldu. Galatasaray Kopenhag, Fenerbahçe Nordsjaelland ve Club Brugge Beşiktaş maçlarının ardından güncel sıralama ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, söz konusu maçların ardından heyecanla araştırılan UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...