UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turunda bugün rövanş maçları başlıyor. Temsilcilerimiz haftaya Galatasaray'ın Molde'yi sahasında konuk etmesiyle başlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente ile; Beşiktaş ve Adana Demirspor ise sahalarında Dinamo Kiev ve Genk'i konuk edecek. İşte, söz konusu mücadeleler öncesi Türkiye'nin son durumu...