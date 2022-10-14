UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, dün akşam yüzümüzü güldürdü. 4 maçta 12 puan toplayarak 4'de 4 yapan takımlarımız, olağanüstü bir başarıya imza atan temsilcilerimiz, ülke puanını da büyük bir katkıda bulundu. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu ve UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?