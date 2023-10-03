UEFA Avrupa kupalarında heyecan sahanın yanı sıra ülke puanı sıralamasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi söz konusu turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; bu hafta 2. grup maçlarına çıkacak. İşte, hem Türkiye'nin sıralamadaki son durumu hem de temsilcilerimizin maç programı...