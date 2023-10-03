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        1
        Haberler Spor Futbol UEFA ÜLKE PUANI son durum güncel! 3 Ekim 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan devam ediyor. Bu hafta takımlarımız 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sıralamada ülkemize katkıda bulunmaya devam etti. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sonuçları ve 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:40
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        • 1

          UEFA Avrupa kupalarında heyecan sahanın yanı sıra ülke puanı sıralamasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi söz konusu turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; bu hafta 2. grup maçlarına çıkacak. İşte, hem Türkiye'nin sıralamadaki son durumu hem de temsilcilerimizin maç programı...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (3 EKİM 2023)

          1- İngiltere - 90.303

          2- İspanya - 76.864

          3- İtalya - 73.141

          4- Almanya - 71.195

        • 3

          5- Hollanda - 55.700

          6- Fransa - 53.831

          7- Portekiz - 48.982

          8- Belçika - 39.200

        • 4

          9- TÜRKİYE - 33.850

          10- İskoçya - 32.050

          11- Avusturya - 30.400

          12- İsviçre - 29.975

        • 5

          TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

          Şampiyonlar Ligi

          3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen

        • 6

          Konferans Ligi

          5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen

        • 7

          Konferans Ligi

          5 Ekim Perşembe: Spartak Trnava - Fenerbahçe (22:00) Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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