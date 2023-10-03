UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan devam ediyor. Bu hafta takımlarımız 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sıralamada ülkemize katkıda bulunmaya devam etti. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sonuçları ve 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması...
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UEFA Avrupa kupalarında heyecan sahanın yanı sıra ülke puanı sıralamasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi söz konusu turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; bu hafta 2. grup maçlarına çıkacak. İşte, hem Türkiye'nin sıralamadaki son durumu hem de temsilcilerimizin maç programı...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (3 EKİM 2023)
1- İngiltere - 90.303
2- İspanya - 76.864
3- İtalya - 73.141
4- Almanya - 71.195
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5- Hollanda - 55.700
6- Fransa - 53.831
7- Portekiz - 48.982
8- Belçika - 39.200
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9- TÜRKİYE - 33.850
10- İskoçya - 32.050
11- Avusturya - 30.400
12- İsviçre - 29.975
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TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen
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Konferans Ligi
5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen
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Konferans Ligi
5 Ekim Perşembe: Spartak Trnava - Fenerbahçe (22:00) Exxen