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        Haberler Futbol UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 1 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Bu sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi elemelerinde ülkemizi temsil ediyor. 4 takımımız da bulundukları turnuvalarda gruplara kalma mücadelesi veriyor. İşte, hafta itibariyle ilk maçlarını oynamaya başlayan temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar ve ülkemizi güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 23:29
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        • 1

          Avrupa Kupaları'nda heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. İkinci ön eleme turunda yer alan takımlarımız bu hafta rövanş maçlarına çıkıyor. Söz konusu durum nedeniyle futbolseverler ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumunu merak ediyor. İşte, ilk maçlar itibariyle alınan sonuçlar, günün programı ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 2

          TAKIMLARIMIZIN İLK HAFTA SONUÇLARI

          Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

          Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray (Rövanş tarihi: 2 Ağustos Çarşamba)

          Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

          Fenerbahçe 5-0 Zimbru (Rövanş tarihi: 1 Ağustos Salı)

          Beşiktaş 3-1 Tirana (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)

          1907 Cluj 1-1 Adana Demirspor (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)

        • 3

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (1 AĞUSTOS 2023)

          1- İngiltere - 88.928

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.552

        • 4

          5- Hollanda - 52.300

          6- Fransa - 51.914

          7- Portekiz - 46.816

          8- Belçika - 34.900

        • 5

          9- İskoçya - 30.450

          10- Avusturya - 28.800

          11- İsviçre - 28.075

          12- TÜRKİYE - 27.350

          13- Sırbistan - 27.175

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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