UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada kaç puanı var? İşte son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamalarının ardından gözler bugün Beşiktaş ve Adana Demirspor'a çevrildi. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?
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UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Bu sezon temsilcimizlerin şimdiye aldıkları olumlu sonuçlar sonrası futbolseveler; UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel liste...
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TAKIMLARIMIZIN 2. TUR RÖVANŞ MAÇLARINDAKİ SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Galatasaray 1-0 Zalgiris Vilinius
Konfrans Ligi 2. ön eleme turu
Zimbru 0-4 Fenerbahçe
Tirana - Beşiktaş (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maçı temsilcimiz 3-1 kazanmıştı)
Adana Demirspor - 1907 Cluj (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı)
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (3 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
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5- Hollanda - 52.300
6- Fransa - 51.914
7- Portekiz - 46.816
8- Belçika - 34.900
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9- İskoçya - 30.450
10- Avusturya - 28.800
11- İsviçre - 28.075
12- TÜRKİYE - 27.350
13- Sırbistan - 27.175