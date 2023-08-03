UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Bu sezon temsilcimizlerin şimdiye aldıkları olumlu sonuçlar sonrası futbolseveler; UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel liste...