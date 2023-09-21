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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 20 Eylül 2023 UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması ile ilgili aramalar gün itibariyle bir kez daha başladı. Bu yıl ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde yarın ilk maçlarına çıkacak. Söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 00:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:39
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonuna 13. sırada başlayan ve şimdiye dek temsilcilerimizin çıktığı 24 maçta 19 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi almasıyla beraber sıralamada ciddi bir sıçrama yapan Türkiye'nin son durumuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (20 EYLÜL 2023)

          1- İngiltere - 89.053

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.624

        • 3

          5- Hollanda - 54.000

          6- Fransa - 52.247

          7- Portekiz - 47.482

          8- Belçika - 36.900

        • 4

          9- TÜRKİYE - 32.850

          10- İskoçya - 31.650

          11- Avusturya - 29.900

          12- İsviçre - 28.775

        • 5

          TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

          Şampiyonlar Ligi

          Galatasaray - Kopenhag (19:45)

        • 6

          Konferans Ligi

          Fenerbahçe - Nordsjaelland (19:45)

        • 7

          Konferans Ligi

          Club Brugge - Beşiktaş (22:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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