UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 23 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları gün itibariyle başlıyor. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta itibariyle play-off ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
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Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın ise Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; play-off turu ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (23 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
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5- Hollanda - 52.600
6- Fransa - 51.081
7- Portekiz - 47.316
8- Belçika - 35.900
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9- İskoçya - 31.450
10- TÜRKİYE - 30.100
11- Avusturya - 29.500
12- İsviçre - 28.675
13- Sırbistan - 27.375
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TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu
Molde Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00
Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
24 Ağustos Perşembe saat 20:00 Fenerbahçe Twente
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Dinamo Kiev Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Genk Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.