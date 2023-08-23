Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 23 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 23 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları gün itibariyle başlıyor. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta itibariyle play-off ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın ise Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; play-off turu ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (23 AĞUSTOS 2023)

          1- İngiltere - 88.928

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.552

        • 3

          5- Hollanda - 52.600

          6- Fransa - 51.081

          7- Portekiz - 47.316

          8- Belçika - 35.900

        • 4

          9- İskoçya - 31.450

          10- TÜRKİYE - 30.100

          11- Avusturya - 29.500

          12- İsviçre - 28.675

          13- Sırbistan - 27.375

        • 5

          TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI

          Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu

          Molde Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00

          Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.

        • 6

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          24 Ağustos Perşembe saat 20:00 Fenerbahçe Twente

          Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        • 7

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          Dinamo Kiev Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00

          Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        • 8

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          Genk Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00

          Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Habertürk Anasayfa