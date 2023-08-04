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        Haberler Spor UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM | 2023 - 2024 Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç, kaçıncı sırada? - Spor Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 2. ön eleme turu maçlarında aldığı galibiyetler ile adını 3. tura yazdırdı. UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlayan Türkiye alınan galibiyetlerin ardından yükselişe geçti. İşte 2023 - 2024 Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:02
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralamasında son durum merak konusu oldu. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. UEFA ülke puanı sıralamasına 13. sırada başlayan Türkiye Avrupa'da 4'te 4 yaptı. 2. ön eleme turu maçlarını tamamlayan 4 ekibimiz rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Gözler "2023 - 2024 Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?" İşte 2023 - 2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        • 2

          TEMSİLCİLERİMİZDEN 4'TE 4!

          Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş , Galatasaray ve Adana Demirspor 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Özellikle rövanş maçlarında alınan 4 galibiyet ile temsilcilerimiz ülke puanını oldukça katkı sağladı.

        • 3

          AVRUPA'DAKİ 2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI TAMAMLANDI

          Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Sarı-kırmızılılar bir sonraki turda Olimpia Ljubjana ile eşleşti.

          UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise bir sonraki turdaki rakibi Maribor oldu.

          UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti. Beşiktaş'ın 3. turdaki rakibi Neftçi Bakü oldu.

          UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. Mavi Şimşeklerin bir sonraki turdaki rakibi Osijek oldu.

        • 4

          TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

        • 5

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

          1- İngiltere: 88.928

          2- İspanya: 75.927

          3- İtalya: 71.569

          4- Almanya: 69.552

          5- Hollanda: 52.300

          6- Fransa: 51.914

          7- Portekiz: 46.899

          8- Belçika: 35.200

          9- İskoçya: 30.650

          10- Avusturya: 29.000

          11- İsviçre: 28.475

          12- TÜRKİYE: 28.350

          13- Sırbistan: 27.175

          14: Ukrayna: 25.000

          15: Norveç: 24.750

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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