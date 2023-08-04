AVRUPA'DAKİ 2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI TAMAMLANDI

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Sarı-kırmızılılar bir sonraki turda Olimpia Ljubjana ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise bir sonraki turdaki rakibi Maribor oldu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti. Beşiktaş'ın 3. turdaki rakibi Neftçi Bakü oldu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. Mavi Şimşeklerin bir sonraki turdaki rakibi Osijek oldu.