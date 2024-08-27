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        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum 29 Ağustos 2024: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 29 Ağustos 2024: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray - Young Boys rövanş maçının ardından gündemdeki yerini aldı. Bu hafta ülke puanı adına kritik maçlara çıkacak temsilcilerimiz; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir aldığı her galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yerini doğrudan etkileyecek. Zorlu maçlar öncesinde, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? sorularının yanıtını futbolseverler için derledik. İşte 29 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 21:53 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:08
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırladı. Kritik mücadeleden çıkan sonuç Türkiye'nin UEFA ülke puanınıdaki yerini doğrudan etkiledi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir turu geçmeleri durumunda 5 takımla Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansını yakalayacağız. Peki, "UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

          Türkiye UEFA puanı 35.600 puan ile Çekya'nın ardından 10. sırada yer alıyor.

        • 3

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GÜNCEL SON DURUM

          1- İNGİLTERE - 89.160

          2-İTALYA - 79.106

          3- İSPANYA - 73.989

        • 4

          4-ALMANYA - 71.660

          5- FRANSA - 58.093

          6- HOLLANDA - 54.566

        • 5

          7- PORTEKİZ - 49.916

          8 - BELÇİKA - 43.600

          9- ÇEKYA - 38.250

        • 6

          10- TÜRKİYE - 35.600

          11- NORVEÇ - 31.250

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