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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum | 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, yükseldi mi? 2023 UEFA ülke puanı son durum!

        UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, yükselmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un şimdiye dek oldukça iyi bir performans göstermesiyle 4 sıra birden atlayan Türkiye'nin son durumu ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 19:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:41
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan bugün devam ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turundaki temsilcimiz Galatasaray'ın haftayı galibiyet ve turla kapatmasının ardından gözler Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off rövanş maçlarına çevrildi. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle son durum...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (31 AĞUSTOS 2023)

          1- İngiltere - 89.053

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.624

        • 3

          5- Hollanda - 54.000

          6- Fransa - 52.247

          7- Portekiz - 47.482

          8- Belçika - 36.900

        • 4

          9- İskoçya - 31.650

          10- TÜRKİYE - 30.850

          11- Avusturya - 29.900

          12- İsviçre - 28.775

        • 5

          TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI

          Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu

          Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00

          Galatasaray 2-1 Molde - 29 Ağustos Salı günü saat 22:00.

          Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı.

        • 6

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          Fenerbahçe 5-1 Twente - 24 Ağustos Perşembe saat 20:00

          Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

        • 7

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00

          Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        • 8

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          Genk 2-1 Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00

          Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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