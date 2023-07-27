UEFA ülke puanı sıralaması güncel: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
Bu sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi elemelerinde ülkemizi temsil ediyor. 4 takımımız da bulundukları turnuvalarda gruplara kalma mücadelesi veriyor. İşte, hafta itibariyle ilk maçlarını oynamaya başlayan temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar ve ülkemizi güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
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Avrupa Kupaları'nda heyecan başladı ve takımlarımız bu hafta itibariyle ilk maçlarına çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu akşam da Beşiktaş ile Adana Demirspor, ilk karşılaşmalarını oynayacak. İşte, şimdiye kadar alınan sonuçlar, günün programı ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
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TAKIMLARIMIZIN İLK HAFTA SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray
Konfrans Ligi 2. ön eleme turu
Fenerbahçe 5-0 Zimbru
Beşiktaş - Tirana (Bu akşam oynanacak)
1907 Cluj - Adana Demirspor (Bu akşam oynanacak)
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (27 TEMMUZ 2023)
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
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5- Hollanda - 52.100
6- Fransa - 51.914
7- Portekiz - 46.649
8- Belçika - 34.400
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9- İskoçya - 30.450
10- Avusturya - 28.600
11- İsviçre - 27.775
12- Sırbistan - 27.175
13- TÜRKİYE - 26.600