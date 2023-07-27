Avrupa Kupaları'nda heyecan başladı ve takımlarımız bu hafta itibariyle ilk maçlarına çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu akşam da Beşiktaş ile Adana Demirspor, ilk karşılaşmalarını oynayacak. İşte, şimdiye kadar alınan sonuçlar, günün programı ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması...