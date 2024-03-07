Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2024: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        2024 UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

        Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, 7 Mart Perşembe akşamı Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi UEFA ülke puanı sıralaması, kulüp ve milli takımların turnuvalarda aldığı sonuçlar çerçevesinde değişkenlik göstermektedir. İşte 2024 Türkiye UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe maçı öncesinde günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. UEFA ülke puanı sıralaması, sportif anlamda alınan sonuçlar doğrultusunda değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Ülke puanı hesaplanırken, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takım sayısı ve toplanan puanlar göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. İşte 2024 gün UEFA ülke puanı listesi...

        • 2

          ÜLKE PUANINDA HEDEF İLK 10

          Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı sağlayacak.

          Sezona 12. sırada başlayan Türkiye, 9. sıraya kadar yükseldi. Ancak Avrupa'daki diğer takımların elenmesiyle birlikte ilk 10 içinde kalma mücadelesi sürüyor.

        • 3

          ÜLKE PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

        • 4

          Elemelerde;

          Galibiyet: 1 puan

          Beraberlik: 0,5 puan.

          Gruplar ve sonrasında;

          Galibiyet: 2 puan

          Beraberlik: 1 puan.

          Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

        • 5

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

          1-İNGİLTERE 100.803

          2-İSPANYA 86.614

          3-İTALYA 84.855

          4-ALMANYA 82.195

        • 6

          5-FRANSA 64.331

          6-HOLLANDA 61.100

          7-PORTEKİZ 55.149

          8-BELÇİKA 46.800

        • 7

          9- TÜRKİYE 37.600

          10- İSKOÇYA 35.850

          11- ÇEKYA 35.300

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Habertürk Anasayfa