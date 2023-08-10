UEFA ülke puanı sıralaması güncel! 10 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu hafta itibariyle başladı. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; bugün play-off için ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
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Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanında son güne girildi. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahne almasının ardından bugün de Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; 3. ön eleme turunda ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (10 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
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5- Hollanda - 52.300
6- Fransa - 51.914
7- Portekiz - 46.816
8- Belçika - 35.200
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9- İskoçya - 30.650
10- Avusturya - 29.000
11- TÜRKİYE - 28.600
12- İsviçre - 28.475
13- Sırbistan - 27.175
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TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu
8 Ağustos Salı, saat 22:00: Olimpija Ljubljana 0-3 Galatasaray
Rövanş mücadelesi ise 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Rams Park'ta oynanacak.
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TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI
Konferans Ligi 3. ön eleme turu
10 Ağustos Perşembe, saat 21:00: Fenerbahçe Maribor
Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
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TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI
Konferans Ligi 3. ön eleme turu
10 Ağustos Perşembe, saat 20:00: Neftçi Bakü Beşiktaş
Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
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TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI
Konferans Ligi 3. ön eleme turu
10 Ağustos Perşembe, saat 21:00: Adana Demirspor - Osijek
Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.