Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig UEFA ülke puanı sıralaması güncel! 10 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması güncel! 10 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu hafta itibariyle başladı. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; bugün play-off için ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanında son güne girildi. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahne almasının ardından bugün de Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; 3. ön eleme turunda ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (10 AĞUSTOS 2023)

          1- İngiltere - 88.928

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.552

        • 3

          5- Hollanda - 52.300

          6- Fransa - 51.914

          7- Portekiz - 46.816

          8- Belçika - 35.200

        • 4

          9- İskoçya - 30.650

          10- Avusturya - 29.000

          11- TÜRKİYE - 28.600

          12- İsviçre - 28.475

          13- Sırbistan - 27.175

        • 5

          TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

          Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

          8 Ağustos Salı, saat 22:00: Olimpija Ljubljana 0-3 Galatasaray

          Rövanş mücadelesi ise 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Rams Park'ta oynanacak.

        • 6

          TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu

          10 Ağustos Perşembe, saat 21:00: Fenerbahçe Maribor

          Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        • 7

          TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu

          10 Ağustos Perşembe, saat 20:00: Neftçi Bakü Beşiktaş

          Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

        • 8

          TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu

          10 Ağustos Perşembe, saat 21:00: Adana Demirspor - Osijek

          Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        Şehir eşkıyasını baştan sona kaydetti!
        Şehir eşkıyasını baştan sona kaydetti!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Habertürk Anasayfa