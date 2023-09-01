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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA ülke sıralaması değişti! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, İskoçya'yı da geçti! 1 Eylül 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması değişti! 1 Eylül 2023 UEFA ülke sıralamasında Türkiye, İskoçya'yı da geçti!

        UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan git gide artmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe ile Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve oldukça iyi bir sınav veren Adana Demirspor ise son saniyede kupaya veda etti. İşte, 1 Eylül 2023 Cuma günü tarihi itibariyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:27
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonuna 13. sırada başlayan ve şimdiye dek temsilcilerimizin çıktığı 24 maçta 19 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi almasıyla beraber sıralamada ciddi bir sıçrama yapan Türkiye'nin son durumuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (1 EYLÜL 2023)

          1- İngiltere - 89.053

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.624

        • 3

          5- Hollanda - 54.000

          6- Fransa - 52.247

          7- Portekiz - 47.482

          8- Belçika - 36.900

        • 4

          9- TÜRKİYE - 32.850

          10- İskoçya - 31.650

          11- Avusturya - 29.900

          12- İsviçre - 28.775

        • 5

          TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI SONUÇLARI

          Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu

          Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00

          Galatasaray 2-1 Molde - 29 Ağustos Salı günü saat 22:00.

          Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı.

        • 6

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          24 Ağustos Perşembe saat 20:00 - Fenerbahçe 5-1 Twente

          31 Ağustos Perşembe saat 20:00 - Twente 0-1 Fenerbahçe

          Sarı lacivertli temsilcimiz Konferans Ligi'ne kalmayı başardı.

        • 7

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          24 Ağustos Perşembe - Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş

          31 Ağustos Perşembe - Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

          Siyah beyazlı temsilcimiz Konferans Ligi'ne kalmayı başardı.

        • 8

          Konferans Ligi play-off eleme turu

          24 Ağustos Perşembe - Genk 2-1 Adana Demirspor

          31 Ağustos Perşembe - Adana Demirspor 1-0 Genk

          Lacivert mavili temsilcimiz penaltılar sonucunda Konferans Ligi'ne veda etti.

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