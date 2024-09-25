UEFA ülke puanı güncel durum... Galatasaray PAOK maçı nedeniyle UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta ülke puanı açısından önemli maçlara çıkacak. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralamasında Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri...