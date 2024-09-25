UEFA ülke puanı sıralaması 25 Eylül: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız UEFA ülke puanı adına kritik maçlara çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında, Galatasaray PAOK, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise, Beşiktaş ise Ajax ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleler öncesinde Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden aldığı sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini doğrudan etkiliyor. İşte 25 Eylül 2024UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum...
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UEFA ülke puanı güncel durum... Galatasaray PAOK maçı nedeniyle UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta ülke puanı açısından önemli maçlara çıkacak. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralamasında Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri...
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TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 36.100 puanla 10. sırada yer alıyor.
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TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
1- İngiltere 90.160
2- İtalya 79.856
3- İspanya 74.846
4- Almanya 72.660
5- Fransa 59.950
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6- Hollanda 54.900
7- Portekiz 51.416
8- Belçika 44.600
9- Çek Cumhuriyeti 39.250
10- Türkiye 36.100
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11- Norveç 31.500
12- Avusturya 31.000
13- İsrail 30.625
14- İsviçre 29.500
15- Yunanistan 29.325