UEFA ülke puanı sıralaması: Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı son durum Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçlarının başlamasıyla gündeme geldi. Avrupa temsilcilerimizden Fenerbahçe gruplara galibiyetle başlarken; Beşiktaş ve Galatasaray ise berabere kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması araştırması sıklaştı. İşte, 22 Eylül 2023 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
- 1
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Kopenhag, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe-Nordsjaelland ve Club Brugge-Beşiktaş maçlarının geride kalmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 22 Eylül 2023 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
- 2
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (22 EYLÜL 2023)
1- İngiltere - 89.053
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.624
- 3
5- Hollanda - 54.000
6- Fransa - 52.247
7- Portekiz - 47.482
8- Belçika - 36.900
-
- 4
9- TÜRKİYE - 32.850
10- İskoçya - 31.650
11- Avusturya - 29.900
12- İsviçre - 28.775
- 5
TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray 2-2 Kopenhag (19:45)
- 6
Konferans Ligi
Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (19:45)
-
- 7
Konferans Ligi
Club Brugge 1-1 Beşiktaş (22:00)