UEFA ülke puanı güncel sıralaması 21 Ağustos 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir play-off turu kapsamında önemli maçlara çıkıyor. Ülke puanı adına kritik bir haftaya girilirken alınan her galibiyet ve beraberlik UEFA sıralamasına katkı sağlıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe UEFA ülke puanı güncel sıralaması..
UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımız, play-off turu maçı kapsamında önemli maçlara çıkıyor. Lausanne-Sport Beşiktaş, Başakşehir-Universitatea Craiova ve Panathinaikos-Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçlar sebebiyle, UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.400 puan ile 9. sırada yer alıyor. Türkiye'yi Çekya 40.100 puanla 10. sıradan takip ediyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere - 94.839
2. İtalya - 84.374
3. İspanya - 78.703
4. Almanya - 74.545
5. Fransa - 67.748
6. Hollanda - 61.283
7. Portekiz - 55.566
8. Belçika - 53.250
9. TÜRKİYE - 43.400
10. Çekya - 40.100