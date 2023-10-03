UEFA ülke puanı sıralaması: 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların ikinci haftası maçlarının bu hafta oynanacak olması sebebiyle gündeme geldi. İlk maçların geride kalmasıyla alınan son sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. İşte, 3 Ekim 2023 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (22 EYLÜL 2023)
1- İngiltere - 90.303
2- İspanya - 76.864
3- İtalya - 73.141
4- Almanya - 71.195
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5- Hollanda - 55.700
6- Fransa - 53.831
7- Portekiz - 48.982
8- Belçika - 39.200
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9- TÜRKİYE - 33.850
10- İskoçya - 32.050
11- Avusturya - 30.400
12- İsviçre - 29.975
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TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARININ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray - Manchester United FC (22.00)
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Konferans Ligi
Beşiktaş - Lugano (19:45)
Spartak - Fenerbahçe (22:00)
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