UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nden temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final rövanş mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Ülke puanı açısından önemli bir maça çıkacak olan temsilcimiz, Olympiakos'u geçip yarı finale kalma mücadelesi verecek. Zorlu mücadele öncesinde Türkiye'nin UEFA ülke puanında ki sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
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UEFA ülke puanı sıralaması Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. UEFA ülke puanı sıralaması birçok kritere bakılarak hesaplanamaktadır. Sportif anlamda alınan başarılar, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takım sayısı ülke puanını doğrudan etkilemektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?" İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel durumu...
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UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
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Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.
Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024
1-İNGİLTERE 103,803
2-İSPANYA 88,739
3-İTALYA 87,712
4-ALMANYA 84,909
5-FRANSA 65,831
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6-HOLLANDA 61,300
7-PORTEKİZ 56,316
8-BELÇİKA 48,000
9- TÜRKİYE 38,100
10- ÇEKYA 36,050
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11- İSKOÇYA 36,050
12- İSVİÇRE 32,975
13- AVUSTURYA 32,600
14- NORVEÇ 31,625
15- DANİMARKA 31,450